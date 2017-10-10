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81 ilin valisi Ankara'da buluÅŸacak

Ä°Ã§iÌ‡È™leriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen ve 81 iÌ‡l valiÌ‡siÌ‡niÌ‡n katÄ±lacaÄŸÄ± "ValiÌ‡ler BuluÅŸmasÄ±" yarÄ±n Ankara'da baÅŸlayacak.

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81 ilin valisi Ankarada buluÅŸacak

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ±, Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ± ValiÌ‡ GaliÌ‡p DemiÌ‡rel ViÌ‡layetler EviÌ‡'nde gerÃ§ekleÅŸtiÌ‡riÌ‡lecek.

ToplantÄ±da BakanlÄ±ÄŸÄ±n merkez ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶rev alanlarÄ±, gÃ¼venlik ve asayiÅŸ, trafik, uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele, vatandaÅŸ buluÅŸmalarÄ±, yayla ve meralar, 112 acil Ã§aÄŸrÄ± merkezleri, pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgeleri ile gÃ¼venli okul baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli konular gÃ¶rÃ¼È™Ã¼lecek.

ToplantÄ±da ayrÄ±ca, BakanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "Biz Anadoluyuz Projesi", "AÃ§Ä±k KapÄ± Projesi", "Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Sistemi (Ä°ZDES)", "e-Devlet UygulamalarÄ± Hizmet Envanteri YÃ¶netim Sistemi ve SÃ¼reÃ§lerin SadeleÅŸtirilmesi Projesi" gibi Ã§eÅŸitli projeler de ele alÄ±nacak.

KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu ve GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci gÃ¶rev alanlarÄ±yla ilgili 81 ilin valisine hitap edecek.

AyrÄ±ca 81 il valisini, yarÄ±n BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde, 12 Ekim'de de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.â€‹ AA

Etiketler: Ä°Ã§iÌ‡È™leriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ±, Valiler, 81 il, valiler buluÅŸmasÄ±
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