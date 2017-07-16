81 ilden 250 bayrak ile Meclis bahçesinde tören düzenlendi

Tören için Meclis Şeref Kapısı önündeki alana platform konuldu. Platformun iki yanına ise dev ekranlar yerleştirildi. Vatandaşlar, törenin başlamasından saatler önce güvenlik noktalarından Meclis bahçesine alındılar. Bu sırada alanda kurulan ekranlardan, vatandaşların Ulus'tan TBMM bahçesine doğru yaptıkları yürüyüşten görüntüler ile 15 Temmuz'a ilişkin hazırlanan videolar yayınlandı.

Konuşmaların yapılacağı platformun iki yanında protokol üyeleri ve konuklar için bölümler ayrıldı. Kalabalık nedeniyle bu bölümlerde yer bulamayan bazı milletvekilleri Şeref Kapısı önündeki merdivenlere oturarak töreni takip etti.

Platformun ön bölümü ise şehit yakınları ve gazilere ayrıldı. Bu bölümde oturanlar 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların fotoğraflarını taşıdı. Alanı dolduran vatandaşlar ise Türk bayrakları taşıdı.

Törenin başlamasından önce, darbe girişimi sırasında şehit olanların isimleri kürsüden okunurken, alanda bulunanlar da "Burada" diye karşılık verdi. Şehitler için duaların okunduğu törende, 15 Temmuz için hazırlanan özel şarkı da çalındı.

Kalabalık nedeniyle rahatsızlanan vatandaşlara TBMM yerleşkesindeki sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Tören nedeniyle Meclis ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip ettiği törene yeni evlenen Huriye ve Lokman Susam çifti de gelinlik ve damatlığıyla katıldı.

Tören sırasında görüntü kaydı için kullanılan drone alana düştü. Kazada hafif yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için alandan çıkarıldı.

81 ilden 250 bayrak

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Meclise gelişiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşini Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi İmam Hatibi Ali Tel tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de dua okuduğu törende daha sonra video projeksiyon gösterisi yapıldı.

Gösteride 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar Meclis binasına yansıtıldı.

Daha sonra TBMM Başkanı Kahraman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap etti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 250 kişiyi temsilen 81 ilden gençlerin getirdiği 250 bayrak iki şehit çocuğu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

Şeref kapısı önündeki bazı vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra Meclisten ayrıldı.

Tören boyunca Meclis binası üzerine Türk bayrağı yansıtıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı siyasi partilerin temsilcileri, eski Meclis başkanları Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Ahmet Davutoğlu, eski bakan ve milletvekilleri, Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.