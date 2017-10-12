81 ildeki trafik denetiminde 18 bin 762 sürücüye ceza

Türkiye genelinde 10 bin 328 personelin katılımıyla yedincisi yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" kapsamında 18 bin 762 sürücüye ceza uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimleri"nin yedincisi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda trafik ekip ve personelinden oluşan "karma ekipler" tarafından yapıldı.

Karayollarındaki trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimler, eş zamanlı ve üç aşamalı olarak 81 ilde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 10 bin 328 personelin katılımıyla, 5 bin 125 noktada yapılan denetimlerde, 185 bin 61 araç ve sürücü kontrol edildi, eksiklik ve trafik kural ihlali tespit edilen 18 bin 762 sürücüye 6 milyon 258 bin 132 lira ceza kesildi.

Ayrıca eksiklikleri belirlenen 3 bin 623 araç trafikten men edilirken, aranan 93 kişi yakalandı, 76 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 4 çalıntı araç ele geçirildi.