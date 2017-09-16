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Buradasınız : » » 81 ildeki "Narko-İlçe" operasyonu

81 ildeki "Narko-İlçe" operasyonu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko-İlçe" operasyonunda 646,28 gram eroin, 21 kilo 419 gram esrar ve 2,55 gram kokain ile 12 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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81 ildeki &quot;Narko-İlçe&quot; operasyonu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko-İlçe" operasyonunda 646,28 gram eroin, 21 kilo 419 gram esrar ve 2,55 gram kokain ile 12 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu tespit edilen ilçelerde 16.00-22.30 saatlerinde "Narko-İlçe" operasyonu gerçekleştirildi.

Müdürlüğe bağlı 3 bin 803 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 67 dedektör köpek ve 8 hava aracı kullanıldı.

21 bin 419 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı operasyonda, aranan 88 şüpheli yakalandı,12 kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca, 27 ikametgah, 975 iş yeri ve 5 bin 406 araçta aramalar yapıldı.

Aramalarda 646,28 gram eroin, 21 kilo 419 gram esrar ve 2,55 gram kokainin yanı sıra 627,52 gram sentetik kannabinoid, 88 ekstazi, 193 sentetik ecza, 21 gram afyon sakızı, 32 şişe kaçak içki, 12 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi, 13 tabanca, 4 av tüfeği, 217 mermi ve 3 kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 68 sürücüye toplam 68 bin 227 lira cezai işlem uygulandı, iki araç trafikten men edildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün, geleceğin teminatı olan gençleri zehir tacirlerinden korumaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi. AA

Etiketler: narko-ilçe, narkotim, uyuşturucu, eroin, Emniyet Genel Müdürlüğü
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