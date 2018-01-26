81 İlde ve yurtdışında Zeytin Dalı Harekatı'na destek verildi

Siirt'te bir grup vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde cuma namazından sonra bir araya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Siirt Askerlik Şubesi'ne kadar yürüdü. Grup şube önünde sıraya geçerek gönüllü askerlik için dilekçelerini verdi.

Şube önünde harekatın zaferle sonuçlanması için dua eden grup adına konuşan TÜGVA Siirt İl Temsilcisi İbrahim Ethem Göztok, Türkiye üzerinden oynanan küresel oyunları milletin birlik ve beraberliği ile bertaraf edilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bingöl Adliyesi çalışanlarından kan bağışı

Bingöl Adliyesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışında bulunarak destek oldu.

Aralarında Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da yer aldığı adliye personeli, Türk Kızılayınca adliye içerisinde kurulan stantta kan bağışında bulundu.

Başsavcısı Bektaş, Türkiye'nin, hem içte hem de ülke sınırları dışında terör unsurları ve dış mihraklarla mücadele ettiğini belirtti.

Harekata dualarla destek

Eskişehir'de Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, kentteki 784 camide cuma namazı öncesinde din görevlilerince Fetih Suresi'nin okunduğunu söyledi.

Balıkesir

Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD), Zeytin Dalı Harekatı için cuma namazı sonrası Hacı Ali Cami'nin önünde Türk ordusunun başarısı ve Mehmetçik'in güvenliği için lokma hayrı organize etti.

BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, iş dünyası olarak, harekat için alınan kararın arkasında olduklarını söyledi.

Kütahya

Kütahya'da Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri, Karagöz Camisi önünde bir araya gelerek, harekatın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik'e dua etti.

Bu arada, Yalova ve Bilecik'teki camileri dolduran vatandaşlar da "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Türk askerleri için Fetih Suresi okudu ve dualar etti.

Malatya

Anadolu'nun en önemli inanç merkezleri arasında bulunan Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik'e dua etti.

Cuma namazı öncesinde vaaz veren Hulusi Efendi Erkek Kur'an Kursu Müdürü Aydın Duman, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası için hayırlı olacağını aktararak, güvenlik güçleri için dua etti.

Çiftçi ve besicilerden harekata destek

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) üyeleri de harekata destek verdi.

MATHAP Başkanı İhsan Akın, platform binasında düzenlediği basın toplantısında, Suriye sınırında başta Afrin olmak üzere yapılan ve yapılacak tüm operasyonlara destek verdiklerini kaydetti.

Adıyamanlı gençler İl Jandarma Komutanlığı bahçesine zeytin fidanı dikti

Adıyaman’da Gençlik Merkezi gönüllüleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesine zeytin fidanı dikti.

İl Jandarma Komutanlığına gelen gençlik merkezi gönüllüleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'u makamında ziyaret etti. Burada gençlerle bir süre sohbet eden Atasoy, daha sonra gençlerle alayın bahçesine geçerek, zeytin fidanı dikti.

Makedonya

Makedonya İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) talimatıyla başta başkent Üsküp'teki camiler olmak üzere ülkedeki tüm camilerde harekatın başarısı için Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Başkent Üsküp'teki Türk Çarşısı'nda bulunan Murat Paşa Camisi Vaizi Süleyman Baki, cuma hutbesinde de Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verirken, bu harekatın barış harekatı olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek İslam Birliğinin aldığı kararla Makedonya gibi Bosna Hersek'in de tüm büyük şehirlerindeki camilerde de Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, İslam Birliği'nin aldığı karar gereği bugün Bosna Hersek'in tüm büyük şehirlerindeki camilerde, harekatın başarılı olması için Türk ordusuna dualar edildiğini dile getirerek, hassasiyetleri dolayısıyla Bosna Hersek İslam Birliğine ve Kavazovic'e teşekkür etti.

Afrin bölgesinde harekatın başlamasının ardından daha önce de Sırbistan, Makedonya ve Kosova'daki camilerde Fetih Suresi ve dualar okunmuştu.

Kaynak: AA