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81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" başlatıldı

Emniyet, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıklarından 17 bin 274 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapılıyor.

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81 ilde &quot;Huzurlu Sokaklar Uygulaması&quot; başlatıldı

Huzurun ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi yerlerde Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkede özellikle kavşaklar, parklar ve benzeri kamuya açık mekanlarda, başta çocuklar olmak üzere bazı kişilerin araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak ve dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürdüklerinin görüldüğü belirtildi.

Uygulamaya, Emniyet, Göç İdaresi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıklarından 4 bin 528 karma ekipte görevli 17 bin 274 personelin katıldığı kaydedildi.

Çalışmalarda ekiplerce 32 dedektör köpeğin kullanıldığı belirtildi.

Uygulama sonuçlarının daha sonra duyurulacağı bildirildi.

Kaynak: AA 

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