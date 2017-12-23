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81 ilde Güven ve Huzur uygulaması: Aranan bin 159 şahıs yakalandı

Yurt genelinde gerçekleştirilen Güven ve Huzur uygulamalarının sekizincisinde, aranan bin 159 aranan şahıs ile 225 araç ele geçirildi.

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81 ilde Güven ve Huzur uygulaması: Aranan bin 159 şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 81 il genelinde Güven ve Huzur uygulamalarının 8'incisi gerçekleştirildi.

Uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı ile 74 bin 162 personel katıldı.

Uygulama şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde 4 bin 329 uygulama noktasında ve 7 bin 435 umuma açık yerde gerçekleşti.

Uygulama sonucunda 584 bin 222 kişi kontrol edildi. Aranan bin 159 şahıs yakalandı, 267 kişi gözaltına alındı ve bin 870 kişi hakkında adli idari işlem uygulandı.

Ayrıca aranan 225 aranan araç ele geçirilirken, 4 bin 63 araca cezai işlem uygulandı, 80 iş yerine ise kapatıldı.

Uygulama sırasında 27 silah, 59 av tüfeği, 28 bin 353 paket kaçak sigara, 463 litre kaçak içki, 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi.

TRT HABER

Etiketler: güven ve huzur uygulaması, aranan şahıslar
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