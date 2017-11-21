81 ilde günübirlik kiralanan evler denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 4 bin 368 polisin katılımıyla günübirlik kiralanan evler denetlendi.

Uygulama kapsamında 11 bin 449 ev kontrol edildi, 921 ev sahibine 4 milyon 182 bin 921 lira ceza uygulandı. Ayrıca yeni tespit edilen 126 ev kayıt altına alındı, 204 ev kapatıldı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Sahte kimlik taşıdığı belirlenen bir şüpheli ile vize ihlali yaptıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Kaynak: AA