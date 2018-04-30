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Buradasınız : » » 81 ilde eş zamanlı 'huzur uygulaması' başlatıldı

81 ilde eş zamanlı 'huzur uygulaması' başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldı.

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81 ilde eş zamanlı huzur uygulaması başlatıldı

Aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı uygulama yapılıyor.

Ayrıntılar gelecek...

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