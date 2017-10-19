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Türkiye genelinde 'Duman 2' operasyonu düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik "Duman-2" uygulaması yapıldı.

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Türkiye genelinde Duman 2 operasyonu düzenlendi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün 81 ilde "Duman-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 11 bin 125 personel ile 12 görev köpeğinden oluşan 3 bin 793 ekibin katıldığı uygulamada, 2 bin 221 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 267 şahıs gözaltına alındı, aranan 19 kişi yakalandı.

Uygulamalarda, 236 bin paket kaçak sigara, 17 bin 461 kaçak puro, 4 milyon 319 bin 980 tütün makaronu, 25 ton 773 kilogram kıyılmış tütün, 4 ton 491 kilogram nargile ve pipo tütünü, 431 kilogram kaçak çay, 7 bin 81 kaçak elektronik sigara ve likiti, bin 330 cinsel içerikli hap, bin 113 şişe kaçak içki, 4 bin 10 kaçak sigara sarma makinesi, 550 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği 10 kesici/delici alet ile 20 kaçak cep telefonu ve mermiler ele geçirildi.

Tütün satışı yapan 4 bin 670 iş yerinde yapılan denetimlerde ise 502 iş yerinin iş yeri açma izin belgesinin, 709 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 163 iş yerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek, bu iş yerlerine 6 milyon 703 bin lira idari para cezası uygulandı.

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Duman 2 operasyonu
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