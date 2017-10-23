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81 ilde 'çocukların korunmasına yönelik uygulama'

"Çocukların korunmasına yönelik uygulama"nın beşincisi, 81 ilde sabah saatlerine başlatıldı.

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81 ilde çocukların korunmasına yönelik uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), yurt genelinde 12 bin 55 personelin katılımıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştiriliyor.

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "çocukların korunmasına yönelik uygulama"nın beşincisi, 81 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı başlatıldı.

Uygulamaya Asayiş, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden 3 bin 816 ekipte görevli personel katılıyor.

Ekiplerce, okul çevrelerindeki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan dükkanlar, İddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetleniyor.

Ayrıca, okul servis araçları ve şoförler de ilgili yönetmelik kapsamında inceleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: oyun salonları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Denetim, çocukların korunmasına yönelik uygulama
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