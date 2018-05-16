81 ilde Ã§ocuk ve genÃ§lerin korunmasÄ± iÃ§in uygulama

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayisÌ§ Dairesi BasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä± koordinesinde, 81 ilde esÌ§ zamanlÄ± olarak asayisÌ§, narkotik, TEM, Ã§ocuk, trafik, KOM, ilcÌ§e emniyet muÌˆduÌˆrluÌˆkleri ve guÌˆvenlik yoÌˆnuÌˆnden riskli boÌˆlgelerde Ã¶zel harekat birimlerinden 5 bin 133 ekip ve 16 bin 554 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla, "CÌ§ocuk ve GencÌ§lerin KorunmasÄ±na YoÌˆnelik Denetim" uygulamasÄ±nÄ±n beÅŸincisi yapÄ±ldÄ±.

9 bin 220 okul cÌ§evresinde 111 bin 310 kiÅŸi kontrol edilerek, narkotik suÃ§larÄ±ndan 5, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§larÄ±ndan 10, yaralamadan 8, cinsel sucÌ§lardan bir, yoklama kacÌ§agÌ†Ä± ve bakaya olarak aranan 113, cÌ§esÌ§itli sucÌ§lardan aranan 99 sÌ§ahÄ±s olmak uÌˆzere 236 kiÅŸi yakalandÄ±. AyrÄ±ca Ã§eÅŸitli suÃ§lardan 95 kiÅŸi hakkÄ±nda adli ve idari isÌ§lem yapÄ±ldÄ±.

Denetimler sÄ±rasÄ±nda 7 bin 453 okul servis aracÄ± kontrol edildi, 150 okul servis aracÄ±na cezai isÌ§lem uygulandÄ±.

16 bin 114 isÌ§ yeri kontrol edilerek 92'si hakkÄ±nda idari isÌ§lem yapÄ±ldÄ±.

Uygulamada dÃ¶rt ruhsatsÄ±z tabanca, bir av tuÌˆfegÌ†i, 33 fisÌ§ek, Ã¼Ã§ kesici-delici alet, iki kurusÄ±kÄ± tabanca, 63 gram esrar, 6 gram sentetik uyusÌ§turucu ve 75 paket kacÌ§ak sigara ele gecÌ§irildi.

Kaynak: AA