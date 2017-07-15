81 il vatan aşkıyla tek ses tek yürek!

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi.

Kentte gün dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yaptırılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın açılışı gerçekleşti.

Daha sonra Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince organize edilen yürüyüşte bir araya gelen, aralarında belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, esnaf, öğrenci ve memurların bulunduğu yüzlerce kişi ellerinde bayrakları ile Abide Meydanı'nda toplandı.

Kilis

Kilis Valiliği ve Belediyesinin çağrısı üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan binlerce kişi, "Recep Tayyip Erdoğan", "Hainler hesap verecek" ve "Kilis burada, hainler nerede" sloganları atarak tekbir getirdi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan 102 metrelik dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyenlere, Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat ve Belediye Başkanı Hasan Kara karanfil dağıttı. Belediyeye ait ilaçlama makineleri ise yürüyüş boyunca halkın üzerine gül suyu sıktı.

Adıyaman

Eğitim-Bir- Sen Adıyaman şubesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle şehitlerin resimlerini bastırdıkları tişörtlerle FETÖ'ye tepki gösterdi.

Demokrasi meydanında bir araya gelenlere hitap eden Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanvekili Abdullah Turhan, 15 Temmuz'un alışılmış bir darbe girişiminden öte doğrudan kanlı bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

Siirt

Siirt'te Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 249 şehidin isimlerinin ve fotoğrafının bulunduğu önlüklerle şehitleri andı.

Şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu önlüklerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, 249 şehidin ismini okudu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) millete boyun eğdirmeye ve yönetime el koymaya yeltendiği 15 Temmuz'daki girişimin aynı zamanda bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

Şırnak ve Batman

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Milli Birlik Yürüyüşü" Uludere Caddesi'nden Karayolları Kavşağı'na kadar sürdü.

Yürüyüşe, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman'daki "Milli Birlik Yürüyüşü" ise Turgut Özal Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na kadar sürdü.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.

İzmir

İzmir Milli İradeye Saygı Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü"ne katıldı.

Yürüyüşte bazı vatandaşlar da Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Başçavuş Ömer Halisdemir ile şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı afişleri taşıdı.

Vatandaşlar, "Katiller millete hesap verecek", "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Darbeye kalkışan eller kırılsın" sloganları ve tekbirlerle Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

Yoldan geçen araçlar da korna çalarak yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Denizli

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir tankı durduran vatandaşların fotoğrafından esinlenilerek yaptırılan "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"nın açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Selçukbey Mahallesi'nde inşa edilen anıtın açılışında, 15 Temmuz'u unutturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.