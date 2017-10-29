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80 saniyelik hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum Kesik Mahallesinde 80 saniyede ortalığı savaş alanına çevirdi.

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80 saniyelik hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi

Akdeniz'e kıyısı olan Adana'nın Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum büyüyerek karaya ulaştı. Kesik Mahallesi’ne ulaşan hortum mahallenin kenarından 80 saniyede geçti. Ancak hortum geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi.

Hortum nedeniyle 5 evde maddi hasar meydana geldi. Bazı vatandaşların evinin duvarı yıkıldı. Yıkılan evlerin kapıları ve pencereleri de yerinden sökülerek hasar gördü. 50 yıllık dev ağaç kökünden söküldü. Mazot tankeri yan yattı.

Hortum çıktığında evde bulunan mahalle sakinleri ise bahçeden evin deposuna kaçıp demir kapıyı kapatarak son anda ölmekten kurtuldu. Traktörlerin koyulduğu yerin çatısı uçtu, römork yan yattı, evlerde hasar meydana geldi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Hortum, kesik mahallesi
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