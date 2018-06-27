8 yaşındaki Eylül'ü arama çalışmaları 5. gününde

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara Polatlı'ya geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

Şüpheli 1 kişi tutuklandı

Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül'ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Baba İbrahim Yağlıkara'nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine, köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.'nin ifadelerine başvuruldu.

İfadesinde çelişkili bilgiler verdiği öğrenen U.K. tutuklandı. U.K.'nın olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü öğrenildi. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından U.K.'nın aracına el konuldu. Arka koltuklarının yıkandığı belirlenen otomobil üzerinde jandarma ekiplerinin çalışma yaptığı belirlendi. Jandarma ayrıca U.K'nın olay günü yaptığı telefon görüşmelerini araştırıyor.

Tutuklanan U.K.'ya Eylül'ün babası bu yıl iş vermemiş

Bu arada tutuklanan U.K. ile baba İbrahim Yağlıkara arasındaki en son görüşmenin Eylül'ün kaybolduğu gün yapıldığı ortaya çıktı. Baba İbrahim Yağlıkara, şöyle konuştu:

" İşleri zamanında teslim etmediği için geçen sene U.K.'ya zirai sulama işi vermedim. Onu da bu yıl başka bir arkadaşa verdim. U.K., bu yıl iş istedi vermedim. Cuma günü beni sabah 09.00'da aradı. 'Kime verdin' dedi, 'başka bir arkadaşa verdim' dedim. 'İyi' dedi, kapattı. Cuma'dan çıktıktan sonra kızımın kaybolduğunu öğrendim. U.K. tutuklanmış. İfadesinde, 'bilgim yok' demiş" dedi.

Düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada kaybolan Eylül Yağlıkara'nın görüntüleri ortaya çıktı. Eylül'ün geçtiğimiz yıl Bursa'da bir akrabasının düğününde oynadığı oyun babası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA