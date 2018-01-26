8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da ödül alan isimlerdendi.

Ankara'da düzenlenen törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a, 15 Temmuz gecesi sergilediği tavır nedeniyle özel ödül verildi.

TBMM Başkanı Kahraman: Gemi kaptanı olarak gemiyi terk etmedim

"15 Temmuz Kararlılık ve Milli İrade Ödülü"nü almasının ardından "gemi kaptanı" olarak kendisinin de gemisini terk etmediğini anlattı.

Kahraman, "Bir gemi kaptanı olarak gemiyi terk etmek olmaz. Gemiyi fareler terk eder. O gece 107 milletvekili Meclis'teydi. Diğerleri de bulundukları şehirlerde, meydanlardaydı. Topyekun dur dedik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: Bu işin esas sahibi Cumhurbaşkanımız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da taşeron düzenlemesi ile yılın bakanı ödülüne layık görüldü.

Ödülünü TBMM Başkanı Kahraman'ın elinden alan Sarıeroğlu, teşekkür etti. Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin esas sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonu'na da değinen Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki Harekat Merkezini ziyaret ettiğini anımsattı. Sarıeroğlu, "Rabbim ülkemizin yar ve yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimize güveniyoruz. Allah Mehmetçik'imizi korusun, inşallah ordumuzu da muzaffer eylesin." diye konuştu.

TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu da ödüle layık görüldü

TRT Haber'de yayınlanan Gece Bakışı programı sunucusu Fuat Kozluklu da en iyi gece bülteni sunucusu ödülüne layık görüldü.

Fuat Kozluklu, "Bu işi ekip olarak yaptığınız zaman birilerinin takdirini kazanabilirsiniz. O nedenle de ben yayının bitiminde her zaman çalıştığım arkadaşların isimlerini söylüyorum. Ben sunuyorum ama bunu hazırlayan bir ekip var diyorum. O ekibin başarısını ben şimdi temsilen ben buradayım." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman ayrıca "Yılın Doğaya Dönüş Projesi" ödülünü Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yılın Erkek Bürokratı" ödülünü Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit Yıldırım, "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülünü Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yılın Azim ve Engel Tanımayanlar" ödülünü Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ve "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ödülünü de İrem Derici'ye takdim etti.

Diğer ödülleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile TBMM İdare Amiri Salim Uslu verdi.

Kaynak: TRT Haber/ AA