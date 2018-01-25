8 şehit yakını ve 230 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

Kimi henüz 8 yaşında gazi oldu, kimi vatan müdafaasında şehitliğe ulaştı.

İstanbul'daki şehit yakınları ve gaziler, kendilerine sunulan devlet övünç madalyası ile bu gururu bir kez daha yaşadı.

Hikayeleri farklı olsa da hepsinin bakışlarında aynı haklı gurur vardı.

Bakan Kaya ilk madalyayı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın ailesine takdim etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ilk madalyayı 15 Temmuz şehidi Profesör İlhan Varank'ın ailesine takdim etti.

Kaya, vatan savunmasındaki kararlılığın altını çizerek şunları söyledi:

"Yine Afrin'de şu an Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Oraya askerlerimizin nasıl gittiğini hep birlikte günlerdir ekranlarda görüyoruz. Adeta düğüne gider gibi gidiyorlar. Böyle kahraman Mehmetçiklerimiz olduğu sürece böyle kahraman analar olduğu sürece bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek sevgili kardeşlerim."

8 yaşındaki gazi Çetiner: Çok mutluyum, gururluyum

15 Temmuz'un en küçük gazilerinden Batuhan da madalya gururunu yaşayanlardandı.

Batuhan Çetiner, "8 yaşımda gazi oldum. Önümüzden tanklar geçiyordu başımızın üzerinden helikopterler geçiyordu. Sonra birden elime mermi geldi, ne olduğunu bilmiyorum elime demir geldi dedim. Çok mutluyum, gururluyum. Torunlarıma miras bırakacağım için." dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Koruma Polisi Ferit Bozkurt da 15 Temmuz'da görevi başında gazi olanlardandı.

Ferit Bozkurt da, "O gün izinliydim, olay olmaya başladığı, toplanmalar olduğu zaman bize de haber geldi böyle bir toplanma olduğuna dair. Köprüde bu olayı yaşadık. Dedelerimizden de şehitlerimiz gazilerimiz var bize de nasip etti Mevlam, şükürler olsun." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber