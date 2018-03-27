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Buradasınız : » » 8 ilde İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

8 ilde İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli iki ayrı suç örgütüne helikopter destekli operasyon düzenlendi. Bir polis, bir infaz koruma memuru ve 20 zanlı gözaltına alındı.

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8 ilde İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara ve bunlarla bağlantılı kişilere yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa'da iki ayrı suç ögrütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir polis memuru ve bir infaz koruma memuru ile 20 zanlı gözaltına alındı. 

Şüphelilerin adreslerinde 5 dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda 79 kilogram esrar, 13 kilogram bonzai, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ile bin 810 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyona, farklı birimlerden 300 polisin yanı sıra havadan da helikopter desteği sağlandı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Söz konusu 2 suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA, İHA 

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, izmir
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