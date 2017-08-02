  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Karaman merkezli 8 ilde yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı.

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8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Karaman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü kadın 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, geri kalan üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da 28 Temmuz'da düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında öğretmen, işçi ve öğrencinin de bulunduğu 15 kişiden 10'u yakalanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Etiketler: Karaman, fetö, 8 il
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