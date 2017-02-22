  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kırklareli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kırklareli, Sakarya, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli ve Denizli'de düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Adliyesi'ne çıkarılan 11 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Kırklareli Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden M.A, E.Y, A.F, A.B, A.C, S.Ç, H.T. ve A.A, tutuklandı, M.K, D.C. ile C.C. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler: "ByLock", 8 tutuklama
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