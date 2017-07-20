8 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 14 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.