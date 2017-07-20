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8 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Mardin merkezli operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 34 kişi gözaltına alındı.

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8 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 14 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Mardin, fetö
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