8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu TSK mensubu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, "Askeriyeye yönlendirilecek şahısların tespitiyle ilgili senede bir defa il genelinde seviye tespit sınavı yapıldığı, bu sınav esnasında askeri okullara ve polis kolejine hazırlanacak öğrencilerin belirlendiği, sınav sırasında 'il talebe imamı'nın görevlendirdiği hususiye bakan şahısların sınıfları dolaşarak fiziki durumları iyi olan öğrencileri gözlemlediği, sınav sonrasında başarı sırası yüksek ve fiziki durumu iyi olan öğrencilerin tespit edildiği, bu öğrencilerin kayıtlarının dershane tarafından yapılmadığı, ailelerinin ikna edilerek başka dershanelere gönderildiği ancak bu öğrencilerin örgüt evlerinde tespitlerini yapan şahıslar tarafından askeri okullara ve polis kolejlerine hazırlandıkları" yönünde bilgiler elde etti.

Devam eden çalışmalarda terör örgütü tarafından TSK içerisine yerleştirilen, aynı örgüt imamlarına bağlı olan, birlikte "sohbet" adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına katılan, örgüt tarafından badi yapılan, himmet verdiği anlaşılan 7 teğmen, 2 astsubay, bir uzman jandarma, bir hemşire, bir meslekten ihraç edilen teğmen ile Harp Akademisi öğrencisi olmak üzere 13 şüpheli, 26 Temmuz'da Bursa merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.