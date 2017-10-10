8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 3 okulun yönetici, öğretmen ve şirket ortaklarının da bulunduğu 29 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Bursa, Aydın, Antalya, Kars, Isparta ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir'e getirildi.

Zanlıların, küçük yaştan itibaren yetiştirdikleri kişileri devlet birimlerine yerleştirdikleri ileri sürüldü.