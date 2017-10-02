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8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

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8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale, Ankara, Aksaray, Muş, Kastamonu, Konya, Batman ve İzmir'de aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup astsubayların da bulunduğu 15 kişiye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce 11 şüpheli gözaltındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.  

Etiketler: çanakkale, fetö
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