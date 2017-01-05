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8 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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8 il için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimi sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler yağmur ve karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli, Muğla geneli ile Antalya'nın doğu, Isparta'nın ise güney ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgarın, güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Denizlerde de lodos fırtınası bekleniyor. Rüzgarın güney ve batıdan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1 ila 2, yer yer 3 ila 4 metreyi bulacağı tahmin ediliyor. Havanın zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Denizlerde görüşün ise orta, yağış anında zayıf olacağı öngörülüyor. 

3 gün için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı 

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta, bugün, yarın ve cumartesi günü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve çevrelerinde bugün, yarın ve cumartesi günü güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Etiketler: şiddetli yağış, meteoroloji, hava sıcaklığı, Fırtına
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