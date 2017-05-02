8 FETÖ'cüye 17'şer yıla kadar hapis cezası istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 avukat ve bir öğretmenin yargılanmasına, 15 Mayıs'ta Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında hazırlanan 208 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, 7'si avukat, biri öğretmen 8 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Sanıkların yargılanmasına, 15 Mayıs'ta Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

İddianamede, Akyazılı Orta ve Yükseköğrenim Eğitim Vakfı'nın FETÖ/PDY'nin ilk ve en önemli kuruluşlarından olduğu, birçok örgüt mensubunun bu ve benzeri vakıflar vasıtasıyla yetiştirilip devletin üst düzey kadrolarına yerleştirildiği belirtilerek, bu vakıftaki eğitiminin ardından "Talebe Takdir Şahadetnamesi" verilen Bank Asya'nın avukatı olduğu belirlenen tutuklu sanık Bilal Işık'ın örgütün ideolojisi doğrultusunda yetiştirilerek üst düzey görevlere getirildiği kaydedildi.

Işık'ın adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kitapları ve sohbet kasetlerinin bulunduğu aktarılan iddianamede, kasetlerin halkın dini duygularını istismar ederek yapılan satışlarından elde edilen gelirlerle örgüte finansal kaynak sağlandığının değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, Işık'ın örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ifade edilerek, Gülen'in örgüt üyelerine altın, ev, araba satılarak ya da başka bankalardan kredi çekilerek Bank Asya'ya para yatırılması yönündeki talimatlarının örgüt mensuplarına "ByLock" üzerinden iletildiği anlatıldı. İddianamede, Işık'ın bu talimatlar doğrultusunda 17-25 Aralık sürecinden sonra bu bankada hesap açtığı ve çeşitli tarihlerde para yatırdığı bildirildi.

İddianamede, Işık'ın Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Özel Taştan Eğitim Hizmetleri ve Sebat Eğitim Hizmetleri'nde avukat olarak çalıştığı, çocuklarını örgütle iltisakı olan okullara göndererek finansal destek sağladığı belirtilerek, "Işık'ın süreklilik ve çeşitlilik gösteren eylemleri ile FETÖ/PDY ile organik bağının olduğu, örgüte üye kazandırma ve finansal destek sağlama faaliyetlerinde bulunduğu, bu şekilde atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." denildi.

Sanık Bilal Işık, iddianamede yer alan ifadesinde, Bank Asya'da hesabı bulunduğunu kabul ederek, "Bankada bildiğim kadarıyla lira, avro ve dolar hesaplarım bulunmaktadır. Yüklü olarak yatırılan 70 bin lirayı Korucuk'ta ev satmıştım, onun parasını yatırmıştım. Basında yansıdığı şekilde o amaçla para yatırmadım. Ayrıca başka bankalarda da hesaplarım bulunmaktadır." savunmasını yaptı.