8 asırlık kalede yangın

Çorum'da yaklaşık 8 asır önce inşa edilen Çorum Kalesi'nde çıkan yangın, atıl durumdaki iki evde hasara neden oldu.

Kale Mahallesi'ndeki kalenin iç kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, birbirine bitişik evlerin tamamına sıçramadan söndürüldü.

Yangında kale içinde bulunan, daha önce kamulaştırılan, atıl durumdaki 2 ev zarar gördü.

Mahalle sakinlerinden Hacı Akış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalenin içindeki camiye namaz kılmak için geldikleri sırada dumanı fark edip itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

Yangının neden çıktığını bilmediğini belirten Akış, "Kalenin evlerin bulunduğu bölümünün kapısı sürekli kilitli duruyor ancak içerideki meyve ağaçlarından dolayı zaman zaman insanlar kapının üzerinden atlayarak girebiliyor. Kalenin içindeki evlerde yaşayan yok. Buradaki evler birkaç yıl önce kamulaştırıldı." diye konuştu.

Kale içindeki tarihi caminin mahalle sakinleri tarafından kullanıldığını anlatan Akış, "Alevler, önüne kadar geldi ama camiye sıçramadı. Yangın camiye sıçrasaydı devamındaki evler de yanabilirdi. Allah korudu." ifadelerini kullandı.

Çorum Kalesi

Kesin inşa yılı bilinmeyen ancak Selçuklu Devleti döneminde yapımına başlandığı belirtilen Çorum Kalesi, yaklaşık 8 asırlık geçmişe sahip bulunuyor.

Kale içindeki yaşam, Çorum Belediyesince 2013 yılında restorasyon için kamulaştırma çalışmalarına başlanmasıyla son buldu. Bu kapsamda kalenin içindeki 30 ev kamulaştırıldı.