787 Jandarma personeli uyuşturucu denetimi yaptı

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 787 personel, 254 bölgede uygulama yaptı.
Narkotik köpeklerin de yer aldığı uygulamada 53 ev ile 576 işyeri arandı.
Yoğun güvenlik önleminin alındığı uygulamada 9 bin 197 kişi sorgulanırken, 2 bin 327 araç kontrol edildi.
Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi tespit edilirken, 3 araç trafikten men edildi, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, bir miktar esrar ile 276 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kaynak: AA