  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 787 Jandarma personeli uyuşturucu denetimi yaptı

787 Jandarma personeli uyuşturucu denetimi yaptı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 787 personelle uyuşturucu uygulaması yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
787 Jandarma personeli uyuşturucu denetimi yaptı

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 787 personel, 254 bölgede uygulama yaptı.

Narkotik köpeklerin de yer aldığı uygulamada 53 ev ile 576 işyeri arandı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı uygulamada 9 bin 197 kişi sorgulanırken, 2 bin 327 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 35 kişi tespit edilirken, 3 araç trafikten men edildi, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, bir miktar esrar ile 276 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER