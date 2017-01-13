75 yıl ceza alan hükümlü cezaevinden firar etti

İstanbul'da 2 kişiyi öldürmek, 3 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçlarından 75 yıl hapis cezası alan hükümlü, kaldığı cezaevinden kardeşinin nüfus cüzdanını kullanarak firar etti.

Kağıthane'de 5 Ağustos 2014'te Şehriban Icıl'ın düğününde yaşanan tartışmada damat Erkan Bayat ve amcası Celal Bayat'ı fotoğraf stüdyosu önünde silahla öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin gelinin kardeşleri Suat (30) Yasin (20) ve Ersin Icıl'ın (18) da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Aralık 2016'da görülen davanın karar duruşmasında, Yasin Icıl 2 kişiyi ''kasten öldürme'', 3 kişiyi ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'', ''ruhsatsız silah taşıma'' suçlarından toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davada sanık olan Suat Icıl'ın firari olduğu için dosyası ayrılırken, diğer sanık Ersin Icıl ise beraat etti.

Kardeşinin anlatımıyla ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayındaki duruşmadan sonra iki kardeş tutuklu bulundukları Metris 1 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna geri götürüldü. Beraat eden Ersin Icıl'ın nüfuz cüzdanını alan ağabeyi Yasin Icıl, cezaevinden çıkış işlemlerini gerçekleştirerek firar etti.

Söz konusu olay, ertesi gün Ersin Icıl'ın, cezaevi psikoloğuna durumu anlatması üzerine ortaya çıktı.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ersin Icıl, Metris Cezaevi'nde ağabeyi Yasin Icıl ile aynı koğuşta kaldıklarını anlattı.

"Ağabeyimle birbirimize çok benziyorduk"

Yargılandıkları davada ağabeyinin ceza aldığını belirten Icıl, "Nezarethanede ağabeyim bana 'cezaevine gittiğimizde ceza aldım, ağabeyim de beraat etti' dememi istedi. Ben de böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Ağabeyim 'intihar ederim' deyince de kabul ettim. Ağabeyim sakal tıraşı oldu. Kimlik kartımı aldı. Ağabeyimle ben birbirimize çok benziyorduk. Yüz, kulak, burun yapımız birbirine benziyordu. Ertesi gün ağabeyimin kaçtığını yetkililere söyledim. Ancak ben ağabeyimin kaçışı ile ilgili herhangi bir plan yapmadım.'' diye konuştu.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Ersin Icıl hakkında daha sonra ''Cezaevindeki tutuklunun kaçmasına imkan sağlama'' suçundan yakalanma kararı çıkartıldı. Bu kapsamda yakalanan Ersin Icıl, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Söz konusu olaya ilişkin cezaevinde başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 infaz koruma memurunun ifadesinin alınacağı öğrenildi.