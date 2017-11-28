Ankara'da başlatılan 2009 yılındaki polis koleji sınav sorularının çalınmasına yönelik FETÖ operasyonunda, 75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
2009 yılındaki polis koleji sınav sorularının çalınmasına yönelik FETÖ operasyonunda, 75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara'da başlatılan 2009 yılındaki polis koleji sınav sorularının çalınmasına yönelik FETÖ operasyonunda, 75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı çıkarıldı.
Ayrıntılar geliyor...