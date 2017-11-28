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Buradasınız : » » 75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı

75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı

2009 yılındaki polis koleji sınav sorularının çalınmasına yönelik FETÖ operasyonunda, 75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı çıkarıldı.

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75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı

Ankara'da başlatılan 2009 yılındaki polis koleji sınav sorularının çalınmasına yönelik FETÖ operasyonunda, 75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı çıkarıldı.

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Etiketler: polis akademisi öğrencileri, FETÖ operasyonu, ankara
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