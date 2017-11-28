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75 eski polis için gözaltı kararı

Polis Koleji'nin 2009 yılı sınavında, soruları çalarak okula giren ve FETÖ'den ihraç edilen 75 eski polis için gözaltı kararı verildi.

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75 eski polis için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis koleji sınavı mercek altına aldı.

FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin, yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda o dönemde öğrenci olan ve sonradan ihraç edilen 75 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

10 avukat hakkında gözaltı kararı

Bir diğer soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen, 5'i Bylock kullanıcısı, toplam 10 Avukat hakkında gözaltı kararı verdi.

Her iki soruşturmada da şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

TRT HABER

Etiketler: polis akademisi öğrencileri, FETÖ operasyonu, ankara
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