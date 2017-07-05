  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personelinin görevlerine iade edilmesine karar verildi.

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739 emniyet personeli görevine iade edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.

İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi.

Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.

Etiketler: fetö, emniyet personeli
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