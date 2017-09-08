736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret ile başladı.

Ziyaretin ardından Türk Büyükleri Anıtı önünde düzenlenen törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı.

Törene Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tanju Selçuk Yücel, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve Söğüt Kaymakam Vekili Burhan Terzioğlu, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle şenliklerin kutlanacağını söyledi.

Büyükakın, "Bugünden itibaren programımız aynı haliyle de devam edecek. Pazar günü Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle devlet törenimiz gerçekleşecek. Tüm Bileciklileri, yöre halkını, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizi Söğüt'e davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Ertuğrul Gazi Türbesi bahçesine geçen heyet, geleneksel şifalı pilav ikramı için kurban kesimine katıldı. AA