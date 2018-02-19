72 sanıklı DKK'deki darbe girişimi davası

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan eski DKK Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Ali Murat Dede, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını, hakkında somut delil bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından hazırlanan atama listesinde "kuzey deniz saha komutanı" olarak görevlendirilmişti.

Sanıklardan Uzman Çavuş Erday Ak da kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Suç tarihinde DKK Harekat Başkanlığında denizaltı proje subayı olarak görev yapan eski Binbaşı Bora Akyol da mütalaadaki suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

Saat 04.31'de karargahtan ayrıldığını savunan Akyol, kanunsuz hiçbir faaliyetinin olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

"Banka kartını almak için geldim"

Sanıklardan eski istihbarat binbaşı Nurhan Uz da oğlunun doğum günü için alışveriş yapmak üzere evden çıktığını, maaş kartını odasında unuttuğunu fark edince kartı almak üzere karargaha geçtiğini öne sürdü.

Hakkındaki suçlamayla ilişkilendirilecek herhangi bir eyleminin bulunmadığını savunan Uz, tahliyesini istedi.

Savunmaların ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: AA