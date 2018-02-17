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72 ilde eş zamanlı 'Vurgun' operasyonu

Usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik Kocaeli merkezli 72 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 112 gözaltına alındı.

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72 ilde eş zamanlı Vurgun operasyonu

Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzincan KOM Şube Müdürlüğü ile Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat günü 72 ilde eş zamanlı olarak 'Vurgun' operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda Kocaeli'de bir akaryakıt dağıtım firmasında ve bir akaryakıt istasyonunda şüphelilerden bazılarının suçüstü yakalandıkları öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda Kocaeli'de 101 Erzincan da ise 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde operasyon yapılan şirketlerce ithal edilen akaryakıtın dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldü.

Düzenlenen faturanın ise şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin bu yöntem ile 6 aylık dönemde devleti en az 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: vergi, Kocaeli, akaryakıt kaçakçılığı
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