'70 sente muhtaç bir ülkenin yönetimini teslim aldık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 70 sente muhtaç bir ülkenin yönetimini teslim alarak 860 milyar dolar gayrisafi milli hasılaya sahip bir ülke haline getirdiklerini belirterek, "Bu köprüler, altyapılar, hava alanları, hastaneler, bu muazzam dönüşüm; terleyen kadroların eseridir. Biz terleyen kadrolarız. Terlemiyorsak çalışmıyoruz demektir. Terleyeceğiz." dedi.

Partisinin Gölcük İlçe Teşkilatı'nın 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen olağan kongresine katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye siyasi hayatının en önemli kurumlarının siyasi partiler olduğunu ifade ederek, partilerin ister muhalefette ister iktidarda olsun demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

AK Parti'nin duruşu olan bir parti olduğunu dile getiren Yazıcı, Türkiye'nin sorunlarını çözmek üzere kollarını sıvayacak, yola koyulacak teşkilatların partinin omurgası olduğunu kaydetti.

Hayati Yazıcı, AK Parti'nin muhafazakar demokrat bir parti olduğuna işaret ederek, "Muhafazakar değerleri hayati derecede önemseriz. Ortak tarihimiz, kültürel mirasımız, inanç değerlerimiz var. Bunlar bizim muhafazakar oluşumuzun en temek hazineleri ama biz asla statükocu değiliz. Dinamik bir partiyiz. Muhafazakar değerleri koruyup kollayan, bunları zenginleştirerek geleceğe taşıma kaygısı olan bir partiyiz." diye konuştu.

AK Parti'nin yerli ve milli bir parti olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Siyasi yelpazede AK Parti'nin bulunduğu yer milletin olduğu yerdir. Biz de milletin durduğu yerde duran bir partiyiz. Duruşumuzun bir özelliği de bu. Faaliyetlerimizi yaparken, projelerimizi oluştururken insanımızı esas alırız, siyasetimizi belirlerken milletimizi esas alırız." ifadelerini kullandı.

"Değiştirmediğimiz, dönüştürmediğimiz hiçbir alan yok"

Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, hiçbir zaman popülizmi siyaset tarzı olarak benimsemediklerini ve yapmayacakları hiçbir vaatte bulunmadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi hep birlikte değiştirip dönüştürdük. Değiştirmediğimiz, dönüştüremediğimiz hiçbir alan yok çünkü AK Parti'nin siyaset tarzı kuşatıcı ve kapsayıcıdır. Milletin sorunu ne ise hangi parti bunu önce söylemiş buna bakmaksızın bizim gündemimizde. Türkiye'ye topyekun bakıyoruz. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden ihtiyaçlar ve imkanlar ne ise ona göre planlayan icraatçı bir partiyiz. Dolayısıyla planlamacı bir partiyiz. Plan yapmazsanız havuz tükenir, çarçur edersiniz. 70 sente muhtaç bir ülkenin yönetimini teslim aldık ve 860 milyar dolar gayrisafi milli hasılaya sahip bir ülke haline getirdik. Bu köprüler, altyapılar, hava alanları, hastaneler, bu muazzam dönüşüm; terleyen kadroların eseridir. Biz terleyen kadrolarız. Terlemiyorsak çalışmıyoruz demektir. Terleyeceğiz."

Türkiye çok önemli bir coğrafyada yer aldığını ve bunun Türkiye'ye muazzam bir stratejik üstünlük sağladığına dikkati çeken Yazıcı, "Türkiye bu coğrafi stratejik üstünlüğünü o coğrafyaya uygun duruşa sahip lideriyle hamleci bir şekilde hep ileriye taşıdı. İşte Türkiye'ye yapılan saldırıların en önemli sebebi bu. Lidere, o duruşun direğine o sebeple saldırı yapılıyor. AK Partili'nin asla bunu unutmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.