  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli

70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, BTK'nın talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

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70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli

GetContact uygulaması ile başlayan isim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulama furyasının ardından son dakika kararları alınmaya devam ediliyor.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.

Rehberde nasıl kayıtlıyım, beni kim rehberine nasıl kaydetmiş sorularına cevap arayanlar için geliştirilen 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: numara bul, getcontact
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