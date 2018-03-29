GetContact uygulaması ile başlayan isim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulama furyasının ardından son dakika kararları alınmaya devam ediliyor.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.

Rehberde nasıl kayıtlıyım, beni kim rehberine nasıl kaydetmiş sorularına cevap arayanlar için geliştirilen 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirildi.

Kaynak: İHA