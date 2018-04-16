70 FETÖ sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanık Abdullah Baysar ve avukatları katıldı.

Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar, eski Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş, eski 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık ve eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sedat Doğanarslan'ın da aralarında olduğu eski rütbeli 70 sanığa ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs''ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Cumhuriyet savcısı ayrıca aralarında sanıklar Baysar ve Savaş'ın da olduğu 48 sanığın tutuklanmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaa sonrası sanıklar ve avukatları savunma için süre talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA