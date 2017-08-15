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7 üniversite 67 öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 7 üniversite 67 öğretim üyesi istihdam edecek.

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7 üniversite 67 öğretim üyesi alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesine 5 profesör ile 6 doçent alımı yapacak. İstekliler, 15 gün içinde Rektörlüğe başvuracak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme, Tıp ve Mühendislik fakültelerinde istihdam edilmek üzere 2 profesör ile 3 yardımcı doçent alacak. Başvurular, 29 Ağustos'ta sona erecek.

Abdullah Gül Üniversitesi de Mühendislik Fakültesine 1 profesör alacak.

Bingöl Üniversitesi Ziraat, Fen-Edebi·yat, İkti·sadi ve İdari Bilimler, İlahi·yat, Sağlık Bi·li·mleri·, Veteri·ner fakültelerine 1 profesör, 4 doçent ve 12 yardımcı doçent ile Beden Eği·ti·mi· ve Spor Yüksekokuluna 1 yardımcı doçent alımı gerçekleştirilecek.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Tıp, Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat fakültelerine 3 profesör ve 9 yardımcı doçent ile Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokuluna da 1 yardımcı doçent alımı yapılacak.

Dumlupınar Üniversitesi de Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp ve Fen Edebiyat fakültelerinde istihdam edilmek üzere 8 profesör ile 6 doçent alınacak.

Bozok Üniversitesi ise Tıp Fakültesine 3 profesör ile 2 doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi istihdam edecek.

Böylece toplam 7 üniversitede 67 öğretim üyesi istihdam edilecek.

Etiketler: izmir ekonomi üniversitesi, öğretim üyesi
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