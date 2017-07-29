Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılışta üç yıl aradan sonra festivali yeniden yaptıklarını söyledi.

Ankaralıların birçoğunun tatile gittiğini belirten Gökçek, tatile gitme fırsatı bulamayanların da eğlenmeye hakları olduğunu dile getirdi.

Gökçek, "Onun için buradayız. Ankaralılara ne yapsak borçlarını ödeyemeyiz." dedi.

Festival boyunca katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacağını ifade eden Gökçek, çocukları unutmadıklarını, onlar için de çeşitli oyun alanları kurduklarını belirtti.

Melih Gökçek, 9 gün sürecek festivale tüm Ankaralıları davet etti.

Festivalin ilk gününde Emre Aydın ve Işın Karaca konseri düzenlendi.

Festival kapsamında sergiler, mini konserler, şiir dinletileri, tiyatro, dans ve folklor gösterileri yapılacak.