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7 ülkeden 40 torunu Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret etti

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’a gelen 40 torunu Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve Hamidiye AŞ. tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

2. Abdülhamid Han Türbesi ziyarete açıldı

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Etkinlikler kapsamında Abdülhamid Han’ın yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40’tan fazla torununun katılımıyla Sultanahmet Camii'nde sabah namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımında Hanedan ailesi üyeleri de hazır bulundu.

Camide buluşan torunlar, halkın da katılımıyla Sultanahmet’ten Abdülhamid Han'ın türbesine kadar anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sultanın torunları ve etkinliğe katılanlar Sultanahmet Camisi önünde hatıra fotoğraf çekildi.

Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı heyet, türbeyi ziyaret ederek Abdülhamid Han'ın ruhuna Kur'an-ı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.

Türbe çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA / AA

Etiketler: Sultan 2’nci Abdülhamid Han, İstanbul, abdülhamid han
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