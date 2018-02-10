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7 ülkeden 40 torunu Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret etti

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’a gelen 40 torunu Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:20



