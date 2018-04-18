Yurdun dört bir yanında terör operasyonları aralıksız sürüyor.
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya hava destekli operasyon yapıldı.
Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
TSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlediği hava destekli operasyonda 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
Yurdun dört bir yanında terör operasyonları aralıksız sürüyor.
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya hava destekli operasyon yapıldı.
Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber