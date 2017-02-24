  • 24 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.579
    EURO 3.788
  • BIST 88755.84
    ALTIN 144.27
Buradasınız : » » 7 metreye ulaşan karı temizlemeye çalışıyorlar

7 metreye ulaşan karı temizlemeye çalışıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında çığ nedeniyle biriken metrelerce karı temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
7 metreye ulaşan karı temizlemeye çalışıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında çığ nedeniyle biriken metrelerce karı temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafede İran sınırındaki Güvenli köyüne bağlı Nerman, Yediveren, Kanber ve Pagenk mezralarının ulaşımını sağlayan 3 kilometrelik yolda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çığ bölgesindeki yolda yer yer 7 metreyi bulan karı iş makineleriyle temizlemeye çalışan İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun çalışma sonunda bir kilometrelik kısmı temizledi.

Gece gündüz vardiyalı çalışarak kar tünelleri açan ekiplerin kullandığı iş makineleri, adeta karda kayboldu.

İl Genel Meclisi Üyesi Ayhan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, çığ bölgesindeki yerleşim birimlerindeki vatandaşların kar nedeniyle büyük zorluk çektiğini söyledi.

Polat, ekiplerin, yolların açılması için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Güvenli köyündeki vatandaşlardan Hakkı Bala ise kış mevsiminin bölgede çok sert geçtiğini ifade etti.

Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun çığ nedeniyle kapandığını anlatan Bala, "Çok fazla kar var. Allah razı olsun. Ekipler iş makineleriyle çalışıyor. Kar çok olduğu için iş makinelerini bazen göremiyoruz. İnşallah yolun kalan kısmı da kısa sürede açılır. Biz de ekiplere destek oluyoruz." dedi. 

Etiketler: karla mücadele, Hakkari, çığ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER