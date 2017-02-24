7 metreye ulaşan karı temizlemeye çalışıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında çığ nedeniyle biriken metrelerce karı temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafede İran sınırındaki Güvenli köyüne bağlı Nerman, Yediveren, Kanber ve Pagenk mezralarının ulaşımını sağlayan 3 kilometrelik yolda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çığ bölgesindeki yolda yer yer 7 metreyi bulan karı iş makineleriyle temizlemeye çalışan İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun çalışma sonunda bir kilometrelik kısmı temizledi.

Gece gündüz vardiyalı çalışarak kar tünelleri açan ekiplerin kullandığı iş makineleri, adeta karda kayboldu.

İl Genel Meclisi Üyesi Ayhan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, çığ bölgesindeki yerleşim birimlerindeki vatandaşların kar nedeniyle büyük zorluk çektiğini söyledi.

Polat, ekiplerin, yolların açılması için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Güvenli köyündeki vatandaşlardan Hakkı Bala ise kış mevsiminin bölgede çok sert geçtiğini ifade etti.

Köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolun çığ nedeniyle kapandığını anlatan Bala, "Çok fazla kar var. Allah razı olsun. Ekipler iş makineleriyle çalışıyor. Kar çok olduğu için iş makinelerini bazen göremiyoruz. İnşallah yolun kalan kısmı da kısa sürede açılır. Biz de ekiplere destek oluyoruz." dedi.