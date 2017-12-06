7 mahkeme ihtisas mahkemesi olarak belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Manisa, Uşak ve Tunceli'de birer ağır ceza mahkemesinin bir kısım suçlara bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilave olarak yeni ihtisas mahkemelerinin tespit edilmesine yönelik gelen talepleri görüştü.

Görüşmede, ihtisas mahkemelerinin iş yoğunlukları ile baktıkları davaların niteliği ve kapsamı dikkate alınarak, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi ile kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen İzmir 18, Kahramanmaraş 4, Kocaeli 6, Konya 10, Manisa 4 ve Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki ilgili suçlar dolayısıyla açılacak davalara bakmalarının uygun olacağı değerlendirildi.

Bu kapsamda, söz konusu mahkemelerin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun uyarınca ilgili suçlardan dolayı açılan davalarda ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmelerine karar verildi.

İnfaz hakimliği kararlarına karşı itiraz

Öte yandan, HSK Birinci Dairesi, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu kapsamında, infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların değerledirileceği ağır ceza mahkemesi bakımından ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin konuyu da görüştü.

Görüşmede, söz konusu kanunun hükümlerine göre, infaz hakimliğinin kararlarına karşı itirazların, ağır ceza mahkemesinin ilgili mahalde birden fazla dairesinin bulunması halinde bütün dairelere eşit sayıda tevzi yapıldığı, bunun mahkemeleri birbirinden farklı dava konularını çözme zorunluluğunda bıraktığı, ihtisaslaşmaya gidilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda, infaz hakimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara, birden fazla ağır ceza mahkemesinin olduğu yerlerde, 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin ihtisas mahkemesi olarak bakmasına karar verildi.

Yeni gelecek işler, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, 1 numaralı ağır ceza mahkemesine tevzi edilecek.

AA