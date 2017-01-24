7 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 infaz koruma memuru tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan kentteki çeşitli cezaevlerinde görevli 7 infaz koruma memuru, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
Şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtildi.