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7 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

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7 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda  1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonun Adana ayağına özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopteri de destek verdi. Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda ikametlerde narkotik köpekleri arama yaptı.

Uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 40 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 ton 157 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: uyuşturucu satıcıları, helikopter destekli operasyon, Adana merkezli 7 il, 40 gözaltı
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