7 ilde sigara kaçakçılarına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 7 ilde sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, sigara kaçakçılığı ile etkin mücadeleyi kararlılıkla sürdüren ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Ağrı, Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan yurda kaçak yollardan sokulan sigaraları Ankara'ya getirerek Ulus, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde toptan veya perakende satan bir şebekeye ulaştı.

Uzun süre şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Daha sonra Ankara merkezli Ağrı, Sakarya, Batman, Antalya, Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sırasında takibe alınan şebeke üyesi iki kişinin ise bu süreçte başka suçlardan gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Teknik ve fiziki takip sırasında ara operasyonlarda ise kaçak sigaraların bulunduğu noktalara baskın düzenlendi. Bu baskınlarda 13 bin 700 paket ile bir depo içerisinde 86 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca Adana ve Mersin'den Ankara'ya getirilmek istenen kaçak sigaraların bulunduğu tır ve minivan Gölbaşı girişinde durdurularak arandı. Tırda yapılan aramada 65 bin, minivanda ise 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüleri İ.H.B ile Suriye uyruklu A.H. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar kapsamında toplam 182 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirilirken, soruşturmanın sürdüğü, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi. AA