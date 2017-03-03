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7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "mahrem yapısının" faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar neticesinde aralarında halen devlet kurumlarında aktif çalışan, eski askeri personel ve devlet memurlarının da bulunduğu 11 şahsa yönelik Bitlis merkezli, Tatvan ilçesi ile Kahramanmaraş, Nevşehir, Erzurum, Kayseri, Ordu ve Bingöl'de eş zamanlı ve planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon sonucu A.Ş, E.T, H.G. ve T.D. isimli şahıslar Bitlis'te, A.O.E, O.Y. ve I.Y. Tatvan ilçemizde, A.A. Kahramanmaraş, S.A. Nevşehir'de gözaltına alınmıştır. İki şahsın yakalaması için de çalışmalarımız devam etmektedir."

Açıklamada terör örgütleri ve bu örgütlerin eylemlerine karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı. AA

Etiketler: Bitlis, fetö
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