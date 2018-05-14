7 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlı için Sinop, Samsun, Bitlis, Gaziantep, Antalya, Elazığ ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çeşitli meslek gruplarına mensup 8 şüpheli gözaltına alındı. Üç zanlı ise adreslerinde bulunamadı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA