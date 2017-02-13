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7 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

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7 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa, Osmaniye, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Mersin ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 39 polis memur ile 11 asker, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: 7 ilde FETÖ operasyonu, 50 gözaltı
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